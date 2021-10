PRONOS PARIS RMC Les paris du 16 octobre sur Lyon - Monaco – Ligue 1

Notre pronostic: nul entre Lyon et Monaco (3.75)

Lopes (suspendu), Dembélé et Slimani blessés, Paqueta et Guimaraes à peine de retour du Brésil après leurs matches de qualification pour la Coupe du monde avec la Seleçao ! La liste des absents est impressionnante et risque d’handicaper sérieusement l’OL. Les hommes de Peter Bosz n’ont gagné que deux rencontres à domicile (contre Strasbourg et Troyes) pour trois nuls (face à Brest, Clermont et Lorient). On peut donc légitimement redouter la venue de Monaco qui reste sur trois succès consécutifs en Ligue 1. Même si Tchouaméni et Diop sont suspendus pour le déplacement dans le Rhône, l’ASM, aussi privée de Sidibé (blessé), a malgré tout suffisamment d’arguments pour ne pas revenir bredouille de Lyon. Ben Yedder a retrouvé la forme (5 buts lors des quatre dernières journées) qui lui faisait défaut en début de compétition. Dans ces conditions, je vous propose de parier sur un score de parité (3.75) ou de vous couvrir en jouant le N2 avec des buts de chaque côté (2.15).

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Lyon - Monaco :

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.47)

Pari du jour : Monaco ne perd pas et les deux équipes marquent (2.20)

Buteur : Ben Yedder marque (2.70))

MyMatch : Monaco ne perd pas, les deux équipes marquent et Ben Yedder buteur (4.10)

Les autres paris de folie :

Fribourg bat Leipzig (4.00)

Nul entre Southampton et Leeds (3.55)

Nul entre la Lazio et l’Inter (3.55)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 189.04

Pariez sur Lyon - Monaco ici