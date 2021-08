PRONOS PARIS RMC Les paris du 17 août sur Monaco - Shakhtar - Barrage LDC

Notre pronostic: Monaco ne perd pas contre le Shakhtar et les deux équipes marquent (1.98)

Et si Monaco se concentrait essentiellement sur la qualification pour la phase de poule de la ligue des champion ? En tout cas, cela pourrait éventuellement expliquer les résultats de l'ASM depuis le début de la saison: victoires 2-0 et 3-1 contre le Sparta Prague au 3e tour de la compétition mais deux contre-performances en Ligue 1 avec un nul à Louis II face à Nantes (1-1) et un revers (1-0) à Lorient. Quel visage auront les Monégasques ce soir contre le Shakhtar Donetsk ? Celui de Docteur Jekyll ou celui de Mister Hyde ? On espère tous que Monaco rejoindra Lille et le Paris-SG en LDC mais l'obstacle est de taille car les champions d'Ukraine sont des spécialistes des barrages et ne se ratent quasiment jamais quand il faut aller chercher une qualification pour les poules. Comme je ne suis pas hyper serein, pour les hommes de Niko Kovac, trop irréguliers en ce mois d'août, je vous propose de jouer le 1N avec des buts de chaque côté pour tenter de doubler votre mise.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Monaco - Shakhtar:

Pari sûr: les deux équipes marquent (1.66)

Pari de folie: nul entre Monaco et le Shakhtar (4.00)

Buteur du jour: Volland marque (2.60)

MyMatch: Monaco ne perd pas, les deux équipes marquent en 1ere mi-temps et plus de 2,5 buts dans le match (5.60)

