PRONOS PARIS RMC Les paris du 17 décembre sur Paris FC - Lyon – Coupe de France

Notre pronostic: N2 à la mi-temps, N2 en fin de match et moins de 3,5 buts dans le match (1.84)

Match piège pour l’OL (13e de Ligue 1) ce soir à Paris contre le PFC (4e de Ligue 2) ? Pas impossible, mais je vois cependant Lyon s’en sortir. En effet, les Parisiens visent avant tout la montée en L1 alors que les Lyonnais ont tout intérêt à réussir un beau parcours en Coupe de France vu les difficultés qu’ils éprouvent en championnat, ne serait-ce que pour retrouver un peu de confiance. Les hommes de Peter Bosz ont montré une certaine solidité en ramenant un point (0-0) de Lille, on peut imaginer qu’ils soient capables de le refaire ce soir à Charlety. Mais comme le PFC n’a pris que six buts en huit matches devant son public en Ligue 2 cette saison, j’imagine une rencontre assez fermée avec peu de buts. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur l’OL qui ne perd pas et moins de 3,5 buts dans le match pour presque doubler !

Fiabilité : 55 %

Pari sûr : N2 et moins de 4,5 buts dans le match (1.35)

Pari de folie : Lyon gagne par un but d’écart (3.50)

MyMatch : nul à la mi-temps et Lyon ne perd pas (2.70)

Le Bayern bat Wolfsburg, Lewandowski et Gnabry marque (2.65)

La Lazio bat le Genoa et Immobile marque (1.86)

Le Wisla Cracovie bat Nieciecza (1.92)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 17.41

