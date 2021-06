PRONOS PARIS RMC Les paris du 17 juin sur Ukraine - Macédoine - Euro 2020

Notre pronostic: l'Ukraine bat la Macédoine et plus de 1,5 but dans le match (1.90)

L'Ukraine n'a pas été loin de réaliser un bel exploit aux Pays-Bas lors de la première journée. Menés 2-0, les hommes d'Andrei Shevchenko sont revenus à 2-2 avant de céder en fin de rencontre (3-2). Le duo Yarmolenko/Yaremchuk a une nouvelle fois été décisif et les supporters ukrainiens comptent sur eux pour, cette fois, s'imposer contre une équipe de Macédoine novice à ce niveau et battue 3-1 par l'Autriche. De toute façon, les "Jaune et Bleu" n'ont pas le choix s'ils veulent atteindre les 1/8 de finale de l'Euro 2020. Dans ces conditions, pourquoi ne pas miser sur l'Ukraine, vainqueur de ces deux derniers duels face aux Macédoniens ?

