PRONOS PARIS RMC Les paris du 18 décembre sur Rennes - Lorient - Coupe de France

Notre pronostic: Rennes bat Lorient par au moins deux buts d'écart (2.25)

Rien ne va plus pour Lorient (19e) qui doit dorénavant penser à son avenir en Ligue 1 plutôt qu'à la Coupe de France ! Les Merlus n'ont plus connu la victoire depuis le 22 septembre (trois nuls et huit défaites) et restent sur sept revers consécutifs (16 buts encaissés et 2 inscrits) dont un au Moustoir (2-0 le 28 novembre) contre Rennes. De leur côté, les "Rouge et Noir" doivent se ressaisir après deux contre-performances au Roazhon Park contre Lille et Nice (2-1 à chaque fois). Hormis ces deux ratés qui ne sont, éventuellement, que des accidents, Rennes a gagné onze rencontres et concédé trois nuls depuis mi-septembre. Dans ces conditions, envisager un exploit de Lorient en 1/32e de finale de la Coupe de France me paraît hyper risqué. En revanche, parier sur un succès par au moins deux buts d'écart dans ce derby breton me semble plus judicieux, vu la différence de niveau entre ces deux clubs. Si j'ai raison, vous doublerez votre mise de départ.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Lille - Nantes :

Pari sûr : Rennes gagne (1.47)

Pari de folie : Rennes gagne par au moins deux buts d'écart et Laborde marque... s'il joue (3.40)

Buteur : Laborde marque... s'il joue (2.30)

MyMatch : Rennes gagne par au moins deux buts d'écart, sans encaisser de but et Laborde marque... s'il joue (4.70)

Les autres options :

Toulouse bat Nîmes (1.91)

Troyes bat Nancy (1.80)

Quevilly bat Laval (1.90)

Francfort bat Mayence (2.25)

Hoffenheim bat Mönchengladbach (2.20)

Le Rayo Vallecano bat Alaves (1.75)

L'Atalanta ne perd pas contre la Roma et les deux équipes marquent (1.80)

Cote totale pour les huit paris du jour: 229.17

Pariez sur Rennes - Lorient ici