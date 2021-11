PRONOS PARIS RMC Les paris du 18 novembre sur Sporting - Varzim – Coupe du Portugal

Notre pronostic: le Sporting mène à la mi-temps, gagne par au moins deux buts d'écart et n'encaisse pas de but contre Varzim (2.05 via MyMatch)

Match très déséquilibré sur le papier au 4e tour de la Coupe du Portugal entre le Sporting (2e de Primeira Liga) et Varzim (17e de Segunda Liga). Les "Alvi-Negros" risquent de souffrir à Lisbonne puisqu'ils n'ont remporté qu'un seul match de championnat cette saison et viennent de prendre un point sur quinze possibles lors des cinq dernières journées. La priorité de Varzim est le maintien mais en aucun cas un parcours en Coupe. La victoire des "Leoes" (les Lions) ne fait pour moi aucun doute et vous pouvez même envisager au moins deux buts d'écart. Vu la solidité de la défense lisboète (4 buts encaissés en 11 rencontres de Primeira Liga), il me semble logique d'envisager aussi un clean-sheet en faveur des favoris. Je vous propose donc un MyMatch qui pourrait vous permettre de doubler votre mise: le Sporting mène à la mi-temps, gagne par au moins deux buts d'écart et n'encaisse pas de but contre Varzim. S'il joue, vous pouvez rajouter le but de Pedro Goncalves, meilleur réalisateur des Lisboètes cette saison pour faire grimper la cote !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Sporting - Varzim:

Pari sûr : le Sporting bat Varzim par au moins deux buts d'écart (1.31)

Pari de folie : le Sporting bat Varzim 2-0 ou 3-0 (2.85)

MyMatch : le Sporting mène à la mi-temps, gagne par au moins deux buts d'écart et n'encaisse pas de but contre Varzim (2.05)

Pariez sur Sporting - Varzim ici