PRONOS PARIS RMC Les paris du 19 août sur Rennes - Rosenborg - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Rennes bat Rosenborg et moins de 3,5 buts dans le match (2.15)

Avant ses deux matches nuls 1-1, contre Lens et à Brest, Rennes n'a joué qu'une seule rencontre à domicile, face au Torino (1-0) en amical. Pour leur entrée en lice dans la nouvelle Ligue Europa Conférence, les Bretons accueille Rosenborg, 5e du championnat de Norvège après quinze journées. Le club de Trondheim s'est débarrassé des Islandais de Hajnarfjordur puis des Slovènes de Domzale en remportant tous ces matches. La marche va être plus haute avec Rennes pour ce club qui ne fréquente plus régulièrement la Ligue des champions comme il y a quelques années. Sur le papier, les Rennais semblent supérieurs mais devront le prouver au Roazhon Park. A priori, ils devraient y parvenir sans pour autant que le public assiste à un festival offensif. Je vous propose donc de parier sur un succès des "Rouge et Noir", mais avec moins de 3,5 buts dans le match pour essayer de doubler la mise.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Rennes - Rosenborg:

Pari sûr: moins de 3,5 buts dans le match (1.32)

Pari de folie: Rennes gagne par un but d'écart (3.70)

Buteur: K-D. Sulemana (2.40)

MyMatch: Rennes gagne, moins de 1,5 but à la mi-temps et moins de 3,5 buts à la fin du match (2.50)

Les autres paris du jour:

Galatasaray s'impose à Randers (2.25)

Le Rapid de Vienne bat Zorya Lugansk (1.80)

Cote totale des trois paris du jour: 8.71

Pariez sur Rennes - Rosenborg ici