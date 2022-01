PRONOS PARIS RMC Les paris du 19 janvier sur Clermont – Strasbourg – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg s’impose à Clermont (2.20)

Strasbourg a une formidable occasion de grimper au classement ce soir. En cas de victoire à Gabriel Montpied, les Alsaciens passeraient de la septième à la quatrième place, devant Rennes, Monaco et Lens, tout en étant à seulement à quatre points du dauphin niçois. Vainqueurs très chanceux face à Montpellier dimanche dernier, les joueurs de Julien Stephan n’ont perdu qu’un seul de leurs neuf derniers matches en Ligue 1 et sont impressionnants sur le plan offensif ! Il est donc difficile de voir Clermont tenir le rythme face à cette équipe. Les Clermontois n’ont plus trouvé le chemin de la victoire à domicile depuis le 16 octobre et n’ont gagné qu’une seule rencontre de championnat sur les dix dernières. De plus, l'absence de Mohamed Bayo est un véritable handicap en attaque pour les joueurs de Pascal Gastien. C’est pourquoi je miserais sur un succès strasbourgeois. Un beau pari coté à 2.20.

Les autres pronostics sur Clermont – Strasbourg :

Pari du jour : Strasbourg gagne à Clermont et moins de 3,5 buts dans le match (2.75)

Pari de folie : Strasbourg gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 (3.65)

Buteur : Ajorque (2.65)

MyMatch : Strasbourg gagne, moins de 3,5 buts dans le match, Ajorque buteur (5.25)

Les autres paris à l’extérieur :

Ajaccio gagne à Amiens (2.85)

Le FC Séville gagne à Valence (2.55)

Le Borussia M’gladbach gagne à Hanovre (2.85)

Basaksehir gagne à Rizespor (2.15)

Cote totale sur les cinq paris à l’extérieur : 97.97

Pariez sur Clermont – Strasbourg ici !