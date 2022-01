PRONOS PARIS RMC Les paris du 19 janvier sur Montpellier – Troyes – Ligue 1

Notre pronostic : Montpellier gagne face à Troyes (1.70)

C’est un match qui peut permettre à Montpellier de se relancer très vite. Les Heraultais ont, en effet, subi une injustice à Strasbourg avec ce carton rouge reçu par Elye Wahi, qui a complètement changé le cours du match et entraîné une défaite. Ce carton a d’ailleurs été annulé hier, permettant au joueur de 19 ans d’être disponible pour cette rencontre. Les Montpelliérains ont l’occasion, ce soir, de vite passer à autre chose sur leur pelouse. Excellents à domicile, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio reçoivent un adversaire malade. Troyes n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matches de championnat. Surtout, l’ESTAC compte toujours plusieurs absences dû à la Coupe d’Afrique des Nations : en l’occurrence Baldé, Kaboré, Kouamé et Touzghar. Je vois donc difficilement les Troyens aller chercher un point à la Mosson et miserais sur un succès de Montpellier (1.70).

Les autres pronostics sur Montpellier – Troyes :

Pari du jour : Montpellier bat Troyes par au moins deux buts d’écart (2.75)

Pari de folie : Montpellier mène à la mi-temps et gagne le match sans encaisser de but (3.85)

Buteur : Savanier (3.50)

MyMatch : Montpellier mène à la mi-temps et gagne le match par deux buts d’écart sans en encaisser, Savanier buteur (9.50)

