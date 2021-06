PRONOS PARIS RMC Les paris du 19 juin sur Espagne - Pologne - Euro 2020

Notre pronostic: l'Espagne ne perd pas contre la Pologne et moins de 2,5 buts dans le match (2.05)

Il y a bien longtemps que l'Espagne ne s'est plus présentée dans une compétition officielle avec si peu de chances de la remporter. Cette année, la Roja n'est pas favorite et son match contre la Suède à Séville (0-0) confirme que cette génération n'a rien à voir avec les précédentes. Plombée par le Covid, les Espagnols espèrent cependant atteindre les 1/8 de finale, un objectif réalisable. Pour cela, il faudra battre la Pologne, qui s'est incliné face à la Slovaquie (2-1) à la surprise générale. L'Espagne risque de souffrir contre les partenaires de Lewandowski qui joueront leur va-tout ce soir. Pour conserver une chance de qualification, les Polonais doivent impérativement prendre au moins un point. En sont-ils capables ? Rien n'est moins. Dans ces conditions, je vous suggère cependant de jouer le 1N et moins de 2,5 buts pour essayer de doubler votre mise.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 55 %

Les autres pronostics sur Espagne - Pologne:

Pari sûr: l'Espagne ne perd pas et moins de 3,5 buts dans le match (1.48)

Pari de folie: l'Espagne gagne 1-0 (5.70)

MyMatch: 0-0 à la mi-temps, victoire de l'Espagne 1-0 (9.00)

