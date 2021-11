PRONOS PARIS RMC Les paris du 19 novembre sur Monaco - Lille – Ligue 1

Notre pronostic: Monaco ne perd pas contre Lille et les deux équipes marquent (2.10)

Avantage à Monaco dans le "choc des déceptions" de cette première moitié de saison ! Lille n'a plus gagné en Principauté depuis douze ans en championnat et voyage mal depuis le début de la compétition: une victoire à Strasbourg, deux nuls et quatre défaites (à Paris, Lens, Clermont et Lorient). Lors de ses cinq derniers déplacements, le LOSC a chuté à quatre reprises. Pas vraiment rassurant avant d'aller défier l'ASM sur son Rocher. De leur côté, les Monégasques restent sur trois succès à domicile en Ligue 1 avec neuf buts inscrits pour deux encaissés, contre Bordeaux, St Etienne et Montpellier. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le 1N et les deux équipes marquent pour essayer de doubler votre mise car n'oublions pas que le meilleur buteur du championnat est Lillois: Jonathan David avec huit réalisations.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Monaco - Lille:

Pari sûr : 1N (1.28)

Pari de folie : Monaco gagne par un but d'écart (3.55)

Buteur : Ben Yedder (2.40)

MyMatch : 1N, Ben Yedder buteur et moins de 4,5 buts (3.35)

