PRONOS PARIS RMC Les paris du 19 octobre sur Paris-SG - Leipzig - Ligue des champions

Notre pronostic: le Paris-SG bat Leipzig et Mbappé marque (2.15)

Si Paris n'a pas encore réussi un match référence en Ligue 1, les résultats sont cependant là: neuf victoires et une défaite en dix journées de championnat ! En revanche, contre Manchester City, le PSG a montré qu'il avait des ressources, même face à l'une des meilleures équipes européennes (2-0). Il faut maintenant confirmer contre la lanterne rouge du groupe A qui a perdu 6-3 à Manchester et chuté à domicile face à Bruges (2-1). Les Allemands, seulement 8e de Bundesliga avec onze points, ont totalement raté leur début de saison et ont déjà dit adieu à tout espoir de titre. Même si l'on peut noter un léger mieux (2 victoires et 2 nuls) depuis un mois, ils n'ont battu que le Hertha et Bochum, respectivement 13e et 15e en Allemagne. Pour moi, si Paris joue à son niveau, il n'y aura pas photo ce soir au Parc des Princes... même sans Neymar, Paredes et Ramos. Et comme Kylian Mbappé a mis fin, contre Angers, à une série de six rencontres sans marquer avec le PSG, on peut facilement envisager qu'il soit décisif ce soir. Si j'ai raison, vous doublerez votre mise !

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 55 %

Les autres pronostics sur Paris-SG - Leipzig:

Pari sûr: le PSG bat Leipzig (1.43)

Pari de folie: le PSG gagne, Messi et Mbappé marquent (3.80)

Buteur: Mbappé marque (1.98))

MyMatch: le PSG gagne, les deux équipes marquent, Mbappé et Messi buteurs (5.50)

Les autres options:

Liverpool bat l'Atletico à Madrid (2.20)

Dortmund ne perd pas à Amsterdam et les deux équipes marquent (2.10)

Milan ne perd pas à Porto et les deux équipes marquent (2.25)

Cote totale des quatre paris du jour: 22.35

