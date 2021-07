PRONOS PARIS RMC Les paris du 2 juillet sur Suisse-Espagne - Euro 2020

Notre pronostic: l’Espagne bat la Suisse (1.70)

Si l’Espagne a fort mal débuté son Euro à Séville en concédant deux piètres matches nuls face à la Suède (0-0) et contre la Pologne (1-1), elle a su se ressaisir lors du match 3 en dominant largement de faibles Slovaques (5-0). En 1/8 de finale, la Roja s’est fait très peur. Elle menait 3-1 à cinq minutes de la fin mais s’est faite rejoindre par la Croatie (3-3). Contrairement aux Français, les Espagnols ont su faire la différence pendant la prolongation en inscrivant deux buts (5-3). On peut donc constater que la « Seleccion » s’est montrée très irrégulière et qu'elle n’offre par toutes les garanties au niveau défensif. De son côté, la Suisse a réalisé le plus bel exploit de son histoire en éliminant la France, championne du monde en titre, aux tirs au but, après avoir été menée 3-1 à la 81e minute avant de revenir à 3-3 dans les arrêts de jeu. Contrairement à la Croatie, la Nati a tenu lors des trente minutes supplémentaires avant de rafler la mise. Les deux équipes ont donc joué 120 minutes en 1/8.

Dans leur histoire, les Suisses n’ont battu les Espagnols qu’une seule fois, lors de la Coupe du monde 2010 (1-0 en phase de poule) pour cinq nuls et seize défaites. La tâche des Helvètes s’annonce donc compliquée ce soir à Saint-Pétersbourg d’autant qu’ils ont encaissé huit buts et que l’Espagne en a inscrits onze depuis le début de la compétition. Je ne serais pas vraiment étonné que les deux sélections marquent et que l’on assiste à un match ouvert. Mais il faut bien avouer que la Roja semble mieux armée que la Nati. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur une qualification des Espagnols pour les ½ finales de l’Euro 2020… et peut-être avec des buts de chaque côté.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 65 %

Les autres pronostics sur Suisse – Espagne :

Pari sûr: l’Espagne se qualifie pour les ½ finales (1.33)

Pari de folie: l’Espagne gagne et les deux équipes marquent (3.45)

Buteur du jour: A. Morata marque (2.65)

MyMatch: l’Espagne gagne, les deux équipes marquent et Morata buteur (5.80)

Pariez sur Suisse – Espagne ici