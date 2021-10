PRONOS PARIS RMC Les paris du 2 octobre sur Montpellier - Strasbourg - Ligue 1

Notre pronostic: Montpellier bat Strasbourg et les deux équipes marquent (3.75)

La saison dernière, Montpellier - Nice avait régalé les téléspectateurs: 4-3 pour le MHSC ! Cet après-midi, les spectateurs de la Mosson devraient en avoir pour leur argent. En effet, les Héraultais ont toujours inscrit au minimum deux buts à domicile (10 en quatre matches) alors que les Alsaciens ont marqué lors de chaque déplacement, pourtant compliqué: 2 buts à Paris, 1 à Lyon et 1 à Lens ! Le MHSC me paraît encore légèrement supérieur au RCSA malgré les départs de Delort et Laborde et n'a perdu qu'à deux reprises à domicile en vingt-sept ans (1997 et 2004) contre Strasbourg. Dans ces conditions, je vous suggère un joli pari de folie: victoire des Héraultais et les deux équipent marquent !

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 30 %

Les autres pronostics sur Montpellier - Strasbourg:

Pari sûr: Montpellier ne perd pas (1.39)

Pari du jour: 1N et les deux équipes marquent (2.00)

Buteur: Mavididi marque (3.10)

MyMatch: 1N, les deux marquent et Mavidid buteur (4.50)

Les autres options:

Nice bat Brest par au moins deux buts d'écart et Delort marque (3.60)

Le Rayo Vallecano s'impose du la pelouse d'Osasuna (3.55)

Nul entre Stuttgart et Hoffenheim (3.90)

Nul entre le Torino et la Juventus (3.65)

Cote totale des cinq paris de folie: 682.21

