PRONOS PARIS RMC Les paris du 2 octobre sur Nice - Brest - Ligue 1

Notre pronostic: Nice bat Brest et Andy Delort marque (2.60)

Vu la forme actuelle des deux clubs et leur effectif respectif, il ne fait pour moi guère de doutes que Nice s'imposera ce soir contre Brest (1.60) à l'Allianz Riviera. Les Aiglons sont 4e avec un match en retard qui sera disputé sur terrain neutre le 27 octobre contre Marseille, à Troyes. Ils peuvent s'appuyer sur la meilleure défense du championnat avec seulement trois buts encaissés. Leur attaque a déjà marqué quinze fois. Gouri et Delort sont dans une forme exceptionnelle et devraient compenser les absences de Dolberg, Kluivert et Boudaoui. De son côté, Brest (19e) n'a toujours pas remporté le moindre match et sa défense est l'une des trois pires de Ligue 1 avec 16 buts subis. Pour faire grimper la cote, je vous propose d'ajouter Andy Delort buteur. L'ex-Montpelliérain s'est vite adapté à la Côte d'Azur: deux buts en trois titularisations ! Pour toutes ces raisons... banco sur la victoire de l'OGCN avec un Delort décisif !

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Nice - Brest:

Pari sûr: Nice bat Brest (1.60)

Pari de folie: Nice marque de la tête (3.70)

Buteur: Delort marque (3.15)

MyMatch: Nice gagne par au moins deux buts d'écart, Delort et Gouiri marquent (6.25)

Les autres options:

Montpellier ne perd pas contre Strasbourg et les deux équipes marquent (2.00)

Auxerre bat Nîmes (1.88)

L'Atletico bat Barcelone (1.90)

Chelsea bat Southampton et Lukaku marque (1.92)

Cote totale des cinq paris du jour: 35.66

