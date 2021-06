PRONOS PARIS RMC Les paris du 20 juin sur Italie-Pays de Galles Euro 2020

Notre pronostic: l’Italie s’impose par au moins deux buts d’écart contre le Pays de Galles (2.25).

Conclure en beauté cette phase de groupes. Voici clairement l’objectif de cette rencontre pour les Italiens qui affrontent les Gallois. Après leur début de parcours parfait, les joueurs de la Squadra Azzurra font maintenant partie des favoris. Ils restent en effet sur des succès faciles face à la Turquie (3-0) et la Suisse (3-0). Roberto Mancini peut même se permettre de faire tourner pour cette dernière affiche. On pourrait donc retrouver Lorenzo Insigne avec Andrea Belotti ou encore Federico Chiesa. La mission s’annonce très compliquée pour les Gallois qui viennent quand même de réagir en battant la Turquie (2-0). Mais ce groupe me semble vraiment plus faible en terme de niveau de jeu. C’est pourquoi je vois l’Italie s’imposer par au moins deux buts d’écart contre le Pays de Galles!

Les autres pronostics sur Italie-Pays de Galles :

Pari sûr : l’Italie bat le Pays de Galles (1.50).

Pari de folie : l’Italie gagne contre le Pays de Galles et Insigne buteur (3.45).

Buteur du jour : Lorenzo Insigne marque (3.25).

MyMatch : l’Italie bat le Pays de Galles par au moins deux buts d’écart et Insigne buteur (4.50).

