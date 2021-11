PRONOS PARIS RMC Les paris du 20 novembre sur Rennes - Montpellier – Ligue 1

Notre pronostic: Rennes bat Montpellier (1.52)

Rennes traverse actuellement une période très faste et accumule les prestations de haut niveau. Depuis leur défaite à Marseille le 19 septembre, les Bretons ont enchaîné huit victoires et deux nuls (à Troyes et à Bordeaux). Au Roazhon Park, le bilan est exceptionnel: 6-0 contre Clermont, 2-0 face au PSG, 1-0 contre Strasbourg et Mura en Ligue Europa Conférence et enfin 4-1 face à Lyon... soit cinq succès consécutifs, quatorze buts marqués et un seul encaissé. Dans ces conditions, on ne peut être qu'inquiet pour Montpellier qui voyageait très mal avant son succès à Nice (1-0) juste avant la trêve internationale. Même s'il est souvent difficile de gagner deux fois de suite à domicile, je vois mal le Stade Rennais ne pas parvenir à battre le MHSC.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 70 %

Les autres pronostics sur Rennes - Montpellier:

Pari du jour : Rennes gagne et moins de 3,5 buts dans le match (2.20)

Pari de folie : Rennes bat Montpellier par un but d'écart (3.35)

Buteur : doublé de Laborde (7.00)

MyMatch : Rennes gagne, Laborde marque et moins de 3,5 buts dans le match (4.20)

Les autres options :

Paris-SG bat Nantes (1.25)

Dortmund bat Stuttgart (1.33)

Leverkusen bat Bochum (1.36)

M'Gladbach bat Greuther Fürth (1.28)

Atalanta bat Spezia Calcio (1.24)

Liverpool bat Arsenal (1.46)

Séville bat Alaves (1.40)

Atletico bat Osasuna (1.38)

Barcelone bat Espanyol (1.34)

Cote totale pour les dix paris sûrs: 20.62

Pariez sur Rennes - Montpellier ici