PRONOS PARIS RMC Les paris du 20 octobre sur Lille - Séville - Ligue des champions

Notre pronostic: Séville s'impose à Lille (2.30)

L'état de forme des champions de France n'incite pas à l'optimisme avant d'affronter Séville ! Les Andalous, 3e de Liga, n'ont perdu qu'une seule rencontre cette saison et possède la meilleure défense du championnat d'Espagne avec seulement trois buts encaissés en huit journées. Tenu en échec par Salzbourg en ouverture de la Ligue des champions, le FCS a ensuite pris un point à Wolfsburg. Difficile d'envisager un festival offensif ce soir au stade Pierre Mauroy car les matches des Espagnols en déplacements engendrent moins de 2,5 buts dans 100 % des cas. On pensait les Lillois enfin lancés après trois victoires consécutives mais ils viennent de rechuter chez le promu clermontois (1-0) ce qui montre leurs limites. Séville, beaucoup plus expérimenté sur la scène européenne, a selon moi les armes pour venir d'imposer dans le Nord et mettre fin aux espoirs du LOSC dans cette compétition.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Lille - Séville:

Pari sûr: Séville ne perd pas à Lille et moins de 3,5 buts dans le match (1.54)

Pari de folie: Séville gagne 1-0 (5.70)

Buteur: Rafael Mir marque (2.65)

MyMatch: Séville gagne, Mir marque et moins de 3,5 buts dans le match (4.60)

Les autres options:

Salzbourg bat Wolfsburg (2.05)

Le Juventus s'impose à Saint-Pétersbourg (2.20)

Man. Utd bat l'Atalanta et Ronaldo marque (2.30)

Cote totale des quatre paris du jour: 23.86

