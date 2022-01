PRONOS PARIS RMC Les paris du 21 janvier sur Lyon - St Etienne – Ligue 1

Notre pronostic: Lyon bat St Etienne (1.40)

Les derbies entre Lyon et Saint-Etienne sont souvent serrés, âpres et le mieux classé ne s’impose pas systématiquement, même si l’OL reste sur trois succès de suite au Groupama Stadium. Mais cette saison, l’ASSE (20e) me semble beaucoup trop faibles pour espérer un exploit sur la pelouse de son rival historique, surtout que Khazri, Bouanga, Neyou, Sow et Moukoudi disputent actuellement la CAN. Les Verts sont plus handicapé par cette compétition que les Gones, privé de Toko-Ekambi, Slimani et Kadewere. Même si les Lyonnais restent sur quatre nuls en cinq rencontres, ils me semble bien supérieurs aux Stéphanois (six revers consécutifs en Ligue 1, série en cours). Avec les Dembélé, qui a retrouvé le chemin des filets à Troyes, Paqueta ou encore Aouar, Lyon a les armes pour gagner le derby à domicile.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 80 %

Les autres pronostics sur Lyon – St Etienne:

Pari du jour : Lyon bat St Etienne par au moins deux buts d’écart (1.94)

Pari de folie : Lyon bat St Etienne par au moins trois buts d’écart (3.35)

Buteur : Dembélé (1.98)

MyMatch : Lyon bat St Etienne par au moins deux buts d’écart, Dembélé ou Paqueta marque (2.10)

Les autres paris sûrs :

Les Rangers battent Stirling Albion par au moins trois buts d’écart (1.32)

The New Saints battent Connah’s Quay au Pays de Galles (1.48)

Francfort ne perd pas contre Bielefeld (1.20)

Antwerp ne perd pas à Ostende (1.25)

Benfica gagne à Arouca (1.30)

Cote totale pour les six paris sûrs: 5.34

