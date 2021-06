PRONOS PARIS RMC Les paris du 21 juin sur Ukraine-Autriche Euro 2020

Notre pronostic: match nul entre l’Ukraine et l’Autriche (2.00).

Suite et fin du groupe C ce lundi avec cette rencontre très équilibrée entre l’Ukraine et l’Autriche. Les joueurs d’Andreï Chevtchenko ont bien réagi en s‘imposant contre la Macédoine du Nord (2-1). Dans le secteur offensif ils semblent vraiment redoutables avec Iaremtchouk et Yarmolenko. L’attaquant de West Ham prouve qu’il reste un très grand attaquant, même s’il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Je suis convaincu qu’il est capable de marquer une nouvelle fois aujourd’hui. Mais méfiance, les Autrichiens sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Ils voudront sans doute se relancer après leur défaite face aux Pays-Bas (2-0). Je vous conseille donc de miser sur un score de parité entre l’Ukraine et l’Autriche!

Les autres pronostics sur Ukraine-Autriche :

Pari sûr : l’Ukraine ne perd pas contre l’Autriche (1.40).

Pari de folie : match nul entre l’Ukraine et l’Autriche et les deux équipes marquent (3.75).

Buteur du jour : Roman Yaremchuk marque (3.95).

MyMatch : nul à la mi-temps, l’Ukraine ne perd pas contre l’Autriche et les deux équipes marquent (5.20).

