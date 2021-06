PRONOS PARIS RMC Les paris du 22 juin sur République tchèque-Angleterre Euro 2020

Notre pronostic: l’Angleterre bat la République tchèque et Kane buteur (2.50).

Suite et fin de la phase de poules avec dans le Groupe D cette très belle affiche entre l’Angleterre et la République tchèque. Surtout que les Anglais devront montrer un tout autre visage après leur contre-performance face à l’Ecosse (0-0). Le plus inquiétant reste le secteur offensif avec notamment un Harry Kane transparent lors de cette dernière rencontre.

Mais je suis convaincu que l’attaque de Tottenham se reprendra tout de suite! Cette saison il a quand même réussi à inscrire 23 buts. La défense composée de James-Stones-Mings et Shaw tient elle toujours le coup. Attention quand même aux Tchèques qui auront eux à cœur de confirmer leur belle prestation face à la Croatie (1-1). C’est pourquoi je vois l’Angleterre battre la République Tchèque et Harry Kane marquer!

Les autres pronostics sur République tchèque-Angleterre :

Pari sûr : l’Angleterre bat la République Tchèque (1.45).

Pari de folie : l’Angleterre gagne contre la République Tchèque et plus de 2.5 buts dans le match (2.80).

Buteur du jour : Harry Kane buteur (2.20).

MyMatch : l’Angleterre bat la République Tchèque, plus de 3.5 buts et Kane buteur (3.65).

Pariez sur République Tchèque-Angleterre ici.