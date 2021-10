PRONOS PARIS RMC Les paris du 22 octobre sur St Etienne - Angers - Ligue 1

Notre pronostic: nul entre St Etienne et Angers (3.30)

Cette saison, Angers (5e de Ligue 1) a partagé les points à l'extérieur trois fois sur cinq, à Brest, Bordeaux et Troyes (toujours sur le même score de 1-1), pour une victoire lors de la première journée à Strasbourg et une défaite le week-end passé à Paris. De son côté, St Etienne a concédé le nul trois fois sur cinq à Geoffroy-Guichard et notamment lors du derby face à Lyon (1-1... comme face à Lille et à Lorient). Si Claude Puel a été finalement maintenu à son poste, alors qu'il était à deux doigts de se faire limoger, il a tout intérêt à ce que les Verts évitent la défaite face aux Angevins qui ont montré au Parc des Princes qu'ils méritaient leur bon classement. Je vous propose donc de jouer le nul (3.30), voire le 1-1 (5.40) mais si cela penche d'un côté, il y a de grandes chances que cela soit en faveur du SCO.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Pari sûr: Angers ne perd pas à St Etienne (1.45)

Pari du jour: N2 et les deux équipes marquent (2.35)

Pari de folie: 1-1 (5.40)

Buteur: Khazri marque (3.20)

MyMatch: Angers ne perd pas à St Etienne et Kharzi marque (6.50)

