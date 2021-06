PRONOS PARIS RMC Les paris du 23 juin sur Slovaquie-Espagne - Euro 2020

Notre pronostic: l'Espagne gagne 1-0/2-0/3-0 contre la Slovaquie à Séville (2.05)

Après deux matches nuls concédés à Séville face à la Suède et à la Pologne, l'Espagne doit s'imposer pour être sûre de terminer parmi les deux premiers du groupe E, ce qui lui permettrait d'éviter la Belgique ou les Pays-Bas en 1/8 de finale de l'Euro 2020. Malgré un effectif beaucoup plus faible que lors des précédents tournois majeurs, la Roja a cependant les armes pour battre la Slovaquie, un adversaire qui a perdu 100 % de ces matches en Espagne dans toute son histoire. Même si les Slovaques, vainqueurs de la Pologne à la surprise générale (2-1) et battus par la Suède (1-0), ont besoin d'un point pour se qualifier, je ne suis pas du tout sûr qu'ils puissent remplir leur objectif. Je vous propose donc de parier sur un succès espagnol plutôt étriqué.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Slovaquie - Espagne :

Pari sûr: l'Espagne gagne et moins de 4,5 buts dans le match (1.40)

Pari de folie: l'Espagne gagne 1-0 (5.90)

Buteur du jour: A. Morata marque (2.00)

MyMatch: l'Espagne gagne 1-0 ou 2-0 et Morata marque (7.25)

Pariez sur Slovaquie - Espagne ici