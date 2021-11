PRONOS PARIS RMC Les paris du 24 novembre sur Man. City - Paris-SG - Ligue des champions

Notre pronostic: Manchester City ne perd pas contre le Paris-SG et les deux équipes marquent (1.80)

En cas de victoire à Manchester, le PSG sera qualifié pour les 1/8 de finale de la Ligue des champions mais il faut bien reconnaître que sa tâche s'annonce compliquée en Angleterre. Un nul serait aussi un très bon résultat mais, selon moi, si cela doit pencher d'un côté, cela pourrait être en faveur des Cityzens. Les hommes de Pep Guardiola ont certes perdu au Parc des Princes (2-0) mais ils ont fait mieux que le PSG contre Bruges (5-1 et 4-1) et face à Leipzig (6-3). Par ailleurs, ils ont une revanche à prendre et veulent aussi terminer en tête du groupe. Certes, les Mancuniens passent parfois à travers à domicile en Premier League (0-2 face à Crystal Palace et 0-0 contre Southampton) mais ils ne se ratent jamais dans les gros matches: 5-0 contre Arsenal, 2-2 à Liverpool, 2-0 dans le derby à Old Trafford ! Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le 1N avec des buts de chaque côté pour presque doubler la mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Man. City - Paris-SG:

Pari sûr : 1N et plus de 1,5 but (1.33)

Pari de folie : Man. City gagne et Mahrez marque (3.55)

Buteur : Mahrez (2.95)

MyMatch : 1N, les deux équipes marquent et Mahrez ou Jesus marque (3.05)

Les autres options :

L'Ajax gagne à Besiktas et Haller marque (2.45)

L'Inter bat le Shakhtar et Dzeko marque (2.35)

Dortmund gagne sur la pelouse du Sporting (2.40)

Liverpool bat Porto (1.87)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 46.51

Pariez sur Man. City - Paris-SG ici