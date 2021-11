PRONOS PARIS RMC Les paris du 25 novembre sur Brondby - Lyon – Ligue Europa

Notre pronostic: Lyon ne perd pas à Brondby et plus de 2,5 buts dans le match (2.40)

L'OL a déjà fait le job ! Qualifiés et certains de terminer premier du Groupe A en Ligue Europa, les Lyonnais (4 victoires en 4 matches) se déplacent au Danemark en toute sérénité. Peter Bosz va logiquement effectuer un turn-over avant le match à Montpellier en Ligue 1 ce week-end. Même si Lyon a montré sa supériorité à l'aller (3-0) et si Brondby a pratiquement fait une croix sur ses ambitions européennes, je me méfie d'un éventuel relâchement des Gones. Je vous conseille donc de vous couvrir avec le N2 et plus de 2,5 buts vu la fébrilité de la défense de lyonnaise. Si j'ai vu juste, vous doublerez largement votre mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Brondby - Lyon:

Pari sûr : N2 (1.31)

Pari de folie : l'OL gagne et les deux équipes marquent (3.70)

Buteur : Toko-Ekambi (2.85)

MyMatch : N2, les deux équipes marquent et Toko-Ekambi buteur (4.20)

