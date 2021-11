PRONOS PARIS RMC Les paris du 25 novembre sur Monaco - Real Sociedad – Ligue Europa

Notre pronostic: Monaco ne perd pas contre la Real Sociedad et les deux équipes marquent (2.25)

Monaco, leader invaincu du groupe B en Ligue Europa (2 victoires et 2 nuls) sera qualifié ce soir en cas de succès contre la Real Sociedad. Cependant, les Basques ont besoin de prendre un point sur le Rocher afin de jouer une finale pour la qualification contre le PSV lors de la dernière journée. Comme les Monégasques viennent d'enchaîner trois scores de parité en novembre et que les Espagnols ont partagé les points trois fois sur quatre dans ce groupe et n'ont perdu qu'une seule rencontre cette saison (toutes compétitions confondues), à Barcelone lors de la première journée de Liga, il me semble préférable de se couvrir avec le 1N... et des buts de chaque côté comme à l'aller (1-1).

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Monaco - Real Sociedad:

Pari sûr : 1N (1.40)

Pari de folie : match nul (3.40)

Buteur : Ben Yedder (2.60)

MyMatch : Monaco ne perd pas et Ben Yedder marque (2.95)

