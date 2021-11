PRONOS PARIS RMC Les paris du 25 novembre sur Rennes - Vitesse – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Rennes bat Vitesse Arnhem (1.38)

Rennes, leader de son groupe avec 10 points, a besoin d'un nul ce soir contre Vitesse afin de se qualifier pour la suite de la Ligue Europa. Il vaut mieux que les Bretons fassent le job au Roazhon Park car en cas de défaite, ils se mettraient dans une position très inconfortable avant la dernière journée sur la pelouse de Tottenham, pendant que les Néerlandais recevront Mura. Pour éviter d'avoir besoin d'un exploit en Angleterre, le Stade Rennais doit assurer son avenir dès aujourd'hui. La mission n'a rien d'impossible car les Rouge et Noir se sont imposés 2-1 à Arnhem à l'aller. Comme ils restent sur six victoires consécutives à domicile avec cinq clean-sheets (16 marqués et 1 encaissé face à Lyon), je suis très confiant. Rennes devrait logiquement gagner... sans prendre de but !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 80 %

Les autres pronostics sur Brondby - Lyon:

Pari du jour : Rennes bat Vitesse sans encaisser de but (2.10)

Pari de folie : Rennes gagne 1-0 ou 2-0 (3.30)

Buteur : Laborde (2.75)

MyMatch : Rennes gagne 1-0/2-0/3-0 et Laborde marque (6.50)

Les autres options :

