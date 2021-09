PRONOS PARIS RMC Les paris du 25 septembre sur Strasbourg - Lille - Ligue 1

Notre pronostic: nul entre Strasbourg et Lille (3.25)

Match très difficile à pronostiquer entre Strasbourg (9e) et Lille (14e) ! Les Alsaciens viennent de prendre neuf points sur douze (trois victoires et une défaite à Lyon) et n'ont perdu que lors de la première journée à la Meinau, contre Angers. Depuis les hommes de Stephan se sont bien repris et comptent réussir un nouveau joli coup à domicile, après les victoires contre Brest (3-1) Metz (3-0), face aux champions de France en titre. En effet, Lille connaît un début de championnat très compliqué et n'a pris que deux points en déplacement, à Metz et à St Etienne, les deux derniers du classement, et perdu à Lorient et à Lens. Par ailleurs, le LOSC aura forcément un peu la tête en Autriche, à quelques jours de son voyage à Salzbourg pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions. Cependant, les Dogues ont pris des points en Alsace dans 90 % des cas lors des dix dernières confrontations. Dans ces conditions, je vous propose de tenter le nul pour tripler largement votre mise de départ.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

