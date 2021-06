PRONOS PARIS RMC Les paris du 26 juin sur Italie–Autriche – Euro 2020

Notre pronostic : victoire de l’Italie par au moins deux buts d’écart face à l’Autriche (2.30)

Avec trois victoires et aucun but encaissé, la phase de poule des Italiens a été parfaitement menée. Ils ont eu du mal à démarre face à la Turquie mais ont ensuite déroulé en seconde période pour s’imposer largement (3-0). Cela ensuite été le le même tarif pour la Suisse qui n’a pas vu le jour. Les hommes de Mancini se sont imposés (1-0) face au Pays de Galles alors que le sélectionneur avait fait tourner son effectif. Ils sont donc en pleine confiance avec une série onze succès consécutifs. Que ce soit offensivement ou défensivement tout va pour le mieux pour les Azzurri qui ont un huitième de finale largement abordable. L’Autriche a tenu son rang dans son groupe pour prendre la deuxième place. Les Autrichiens ont battu la Macédoine du Nord et l’Ukraine pour prendre six points et ont perdu, logiquement, face aux Pays-Bas. Je pense que l’Italie est bien plus solide encore que les Néerlandais. C’est pourquoi je me dirigerais vers la victoire de la Squadra Azzurra. Etant donné que l’écart de niveau entre ces deux sélections est énorme, je vous conseille même de jouer le succès de l’Italie par au moins deux buts d’écart pour une cote de 2.30 !

Les autres pronostics sur Italie - Autriche :

Pari sûr : victoire de l’Italie (1.50)

Pari de folie : l’Italie gagne 2-0 ou 3-0 (3.60)

Buteur du jour : Immobile marque (2.45)

MyMatch : l’Italie gagne par au moins deux buts d’écart sans encaisser de but (2.95)

