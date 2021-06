PRONOS PARIS RMC Les paris du 26 juin sur Pays de Galles–Danemark – Euro 2020

Notre pronostic : victoire du Danemark face au Pays de Galles (1.86)

Le parcours du Danemark est déjà historique. Après le malaise cardiaque d’Eriksen et la peur qui s’est emparée du monde du football, les Danois ont joué avec leurs tripes lors des deux rencontres suivantes. Non seulement ils ont mené face à la Belgique avant de s’incliner (1-2) mais ensuite, ils sont allés chercher une victoire ô combien importante contre la Russie (4-1) grâce à des buts somptueux chez eux à Copenhague. Ils ont donc réussi à finir deuxièmes de leur groupe et partent favoris pour ce huitième de finale. Attention tout de même au Pays de Galles qui atteint ce stade de la compétition pour la deuxième fois de son histoire à l’Euro en autant de participations. En France, en 2016, les Gallois avaient perdu en demi-finale face au Portugal. Pour sortir des poules, les coéquipiers de Gareth Bale ont obtenu un nul très heureux face à la Suisse (1-1) puis une victoire contre une très décevante équipe de Turquie (2-0). Cette fois je les vois tout de même s’incliner. Les Danois sont meilleurs, jouent complètement libérés et ont ce supplément d’âme pour atteindre les quarts de finale. C’est le pari sec que je vous propose avec le succès du Danemark pour une cote de 1.86 !

Les autres pronostics sur Pays de Galles - Danemark :

Pari sûr : le Danemark ne perd pas et au moins un but dans le match (1.31)

Pari de folie : le Danemark s’impose et les deux équipes marquent (4.60)

Le buteur du jour : Poulsen marque (3.70)

MyMatch : le Danemark mène à la mi-temps, gagne le match et au moins deux buts dans la rencontre (3.35)

