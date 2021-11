PRONOS PARIS RMC Les paris du 27 novembre sur Lille - Nantes - Ligue 1

Notre pronostic: Lille bat Nantes et Jonathan David marque (2.65)

Et si la qualification pour les 1/8 de finale de la Ligue des champions boostait les Lillois en championnat (on en parlera à 12h dans les Paris RMC) ? Seulement 12e de Ligue 1, les champions de France doivent enchaîner quelques bons résultats pour revenir dans la première partie de tableau. Invaincu à Pierre-Mauroy depuis mi-août, le LOSC, avec notamment Jonathan David meilleur buteur de L1 (10 réalisations), a les armes pour s'imposer contre Nantes. Le Canadien marche sur l'eau en ce moment puisqu'il vient de marquer neuf buts en huit rencontres de championnat... et je ne compte pas la LDC ! Par ailleurs, les Canaris ont chuté six fois sur six dans le Nord en cinq ans, toutes compétitions confondues. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur un succès des Dogues avec au moins un but de Jonathan David pour essayer de largement doubler votre mise de départ !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

