PRONOS PARIS RMC Les paris du 27 novembre sur Nice - Metz - Ligue 1

Notre pronostic: Nice bat Metz (1.40)

Match des extrêmes entre Nice, dauphin du PSG, et Metz, lanterne rouge de Ligue 1 ! Les Aiglons possèdent la meilleure défense du championnat (11 buts encaissés) tandis que les Messins possèdent la pire (30). Non seulement je vois l'OGCN gagner, mais la victoire pourrait être assez large. Avec les Gouiri, Delort ou Dolberg, Nice a les armes pour régaler son public ce soir à l'Allianz Riviera. En effet, les Lorrains ont déjà perdu 3-0 à Strasbourg ou encore 4-1 à Lens. Pour moi, ce déplacement sur la Côte d'Azur sera plus délicat à gérer que celui à Marseille (0-0). Dans ces conditions, foncez sur le succès des hommes de Christophe Galtier... et si vous aimez les plus grosses cotes, envisagez la raclée !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 80 %

Les autres pronostics sur Nice - Metz :

Pari du jour : Nice bat Metz et Delort marque (2.45)

Pari de folie : Nice gagne par au moins 3 buts d'écart (3.60)

Buteur : Gouiri (2.30)

MyMatch : Nice gagne, Delort et Gouiri marquent (4.90)

Les autres options :

Le Bayern gagne par au moins 3 buts d'écart contre Bielefeld (1.54)

Liverpool bat Southampton (1.26)

Arsenal bat Newcastle (1.45)

Crystal Palace ne perd pas contre Aston Villa (1.30)

Valence ne perd pas contre le Rayo Vallecano (1.23)

Majorque ne perd pas contre Getafe (1.26)

Besiktas bat Giresunspor (1.49)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 10.28

Pariez sur Nice - Metz ici