PRONOS PARIS RMC Les paris du 27 octobre sur Nice - Marseille – Ligue 1

Notre pronostic: Marseille ne perd pas contre Nice (à Troyes) et moins de 3,5 buts dans le match (1.96)

Vous l’avez sûrement remarqué, en octobre, les matches de l’OM sont moins prolifiques en buts qu’en début de saison. Depuis leur défaite au Vélodrome face à Lens (3-2), les Marseillais n'ont encaissé que trois buts en cinq rencontres (deux à Lille et un face aux Merlus) et n'ont marqué que lors de la victoire contre Lorient. En revanche, on note trois 0-0: contre Galatasaray, sur la pelouse de la Lazio et contre le Paris-SG. Cela signifierait-il que la défense olympienne est beaucoup mois perméable... au détriment de l'attaque ? Pas impossible ! Tout ça pour dire que ce match à rejouer n'engendrera peut-être pas un festival offensif, surtout que Nice a la meilleure défense de Ligue 1 (7 buts encaissés). D'ailleurs, le 23 août, la rencontre avait été arrêtée à la 75e minute alors que les Aiglons menaient 1-0. Comme la victoire du Gym face à Lyon dimanche est quelque peu miraculeuse (3-2), je vous propose d'opter pour le N2 et moins de 3,5 buts dans le match afin de doubler la mise. N'oubliez pas que Nice a récemment perdu 1-0 à Lorient... et 1-0 à Troyes, justement là on se rejouera ce match entre le 3e et le 4e du championnat.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Nice - Marseille :

Pari sûr : moins de 3,5 buts dans le match (1.28)

Pari du jour : nul (3.50)

Buteur : Milik (2.90)

MyMatch : 0-0 à la mi-temps, N2 et moins de 3,5 buts dans le match (4.10)

Les autres paris du jour :

Le Betis bat Valence (1.85)

La Lazio bat la Fiorentina (1.94)

La Roma ne perd pas à Cagliari et les deux équipes marquent (1.82)

Kristiansund gagne à Mjondalen (2.00)

Rosenborg s’impose à Haugesund (2.65)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 67.85

