PRONOS PARIS RMC Les paris du 3 juillet sur République Tchèque-Danemark - Euro 2020

Notre pronostic: le Danemark ne perd pas contre la République Tchèque et les deux équipes marquent (2.40)

Après une entame très compliquée contre la Finlande (défaite 1-0) suite au malaise cardiaque de Christian Eriksen et un revers face à la Belgique (2-1), on n’aurait jamais imaginer le Danemark en passe de se qualifier pour les ½ finales quelques semaines plus tard et, pourquoi pas, capable d’envisager un parcours semblable à celui de 1992 qui lui avait permis d’être sacré champion d’Europe à la surprise générale. Impressionnante contre la Russie (4-1) et le Pays de Galles (4-0), la « Danish Dynamite » a les armes pour s’imposer contre des Tchèques, emmenés par leur buteur Patrick Schick (3 réalisations), auteurs d’un magnifique exploit en 1/8 de finale face aux Pays-Bas (2-0). Depuis l’Euro 2004, les Danois n’ont plus perdu contre leur adversaire du jour (1 victoire et 5 nuls). Cela pourrait vous inciter à parier sur une prolongation (3.35) mais le Danemark me semble avoir un supplément d’âme depuis « l’affaire Eriksen ». Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le N2 avec des buts de chaque côté à 2.40.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur République Tchèque – Danemark:

Pari sûr: le Danemark se qualifie pour les ½ finales (1.56)

Pari de folie: le Danemark gagne et les deux équipes marquent (4.50)

Buteur du jour: K. Dolberg marque (3.50)

MyMatch: le Danemark gagne mais P. Schick marque (12.50)

Pariez sur République Tchèque – Danemark ici