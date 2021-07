PRONOS PARIS RMC Les paris du 3 juillet sur Ukraine-Angleterre - Euro 2020

Notre pronostic: l’Angleterre bat l’Ukraine 1-0/2-0/3-0 (2.30)

L’Angleterre a l’avantage de disputer tous ses matches à Wembley et n’a toujours pas concédé le moindre but depuis le début de l’Euro 2020: 1-0 contre la Croatie, 0-0 face à l’Ecosse, 1-0 contre la République Tchèque et surtout 2-0 en 1/8 de finale face à l’Allemagne. Cette rencontre peut constituer un vrai déclic pour les Three Lions qui espèrent désormais aller au bout dans la compétition, ce qui ne leur est plus arrivé depuis... 55 ans ! Le chemin reste encore long mais l’obstacle ukrainien n’a rien d’insurmontable pour les hommes de Gareth Southgate, très bien organisés et capables de faire la différence grâce à l’efficacité de Raheem Sterling, auteur de trois des quatre buts inscrits par l’Angleterre. Harry Kane a quant à lui enfin ouvert son compteur face aux Allemands. Les deux attaquants seront à priori encore une fois les armes principales des Anglais pour venir à bout de l’Ukraine, déjà très satisfaite d’avoir atteint les ¼ de finale. Enfin, en sept confrontations, les hommes d’Andrei Shevchenko n’ont battu qu’une seule fois leurs adversaires du jour. Leur mission s’annonce donc très compliquée à Wembley, le temple du football Anglais. Alors banco sur la victoire des favoris à domicile… sûrement sans encaisser de but !

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 55 %

Les autres pronostics sur Ukraine - Angleterre:

Pari sûr: l’Angleterre bat l’Ukraine (1.45)

Pari de folie: l’Angleterre gagne et R. Sterling marque (3.65)

Buteur du jour: H. Kane marque (2.00)

MyMatch: l’Angleterre gagne sans encaisser de but et Sterling marque (5.10)

Pariez sur Ukraine - Angleterre ici