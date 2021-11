PRONOS PARIS RMC Les paris du 3 novembre Leipzig - Paris-SG – Ligue des champions

Notre pronostic: le PSG ne perd pas à Leipzig et les deux équipes marquent (1.94)

Paris joue mal mais Paris gagne... la plupart du temps (12 victoires, 2 nuls et 1 défaite cette saison toute compétition confondue). Même sans Messi ni Paredes, le leader de Ligue 1 et de son groupe en Ligue des champions a les armes pour s'imposer en Allemagne contre une équipe qui compte zéro point sur la scène européenne. Le retour d'Angel Di Maria, qui a purgé ses trois matches de suspension, devrait faire le plus grand bien au PSG. Comme Mbappé est de nouveau à 100 %, je suis confiant avant ce déplacement à Leipzig. Kylian est incontestablement l'homme fort de son club et il pourrait bien le prouver une nouvelle fois ce soir. Selon moi, vous pouvez miser sur un succès de Paris (2.30) mais rien ne vous empêche de vous couvrir avec le N2 et les deux équipes marquent (1.94) car la défense parisienne n'offre toujours pas toutes les garanties. A vous de voir !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Leipzig - Paris-SG:

Pari sûr : N2 (1.41)

Pari de folie : le PSG gagne et les deux équipes marquent (3.50)

Buteur : Mbappé (2.40)

MyMatch : N2, les deux équipes marquent et Mbappé marque (3.55)

Les autres options :

Milan bat Porto (1.90)

Liverpool bat l'Atletico et Salah marque (2.00)

L'Ajax ne perd pas à Dortmund et les deux équipes marquent (1.96)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 14.45

Pariez sur Leipzig - Paris-SG ici