PRONOS PARIS RMC Les paris du 30 octobre sur Lyon - Lens – Ligue 1

Notre pronostic: Lyon ne perd pas contre Lens et les deux équipes marquent (1.80)

Même si le jeu lyonnais séduit de plus en plus et que la victoire de Nice le week-end dernier était miraculeuse (3-2 après avoir été mené 2-0 à la 80e minute), les résultats ne suivent pas: un seul succès de l'OL lors des quatre dernières journées... contre Monaco (2-0) ! Les Gones seraient-ils plus à l'aise contre ses concurrents directs au Groupama Stadium ? Possible ! Mais dans ce cas, la venue de Lens serait-elle bon signe ? Pas impossible ! Les hommes de Bosz ont en effet été accrochés devant leur public par Brest, Clermont et Lorient, qui ne lutteront pas pour l'Europe. Comme Lens est dauphin du Paris-SG et n'a chuté qu'une seule fois en déplacement (1-0 à Montpellier), on peut s'attendre à une rencontre indécise. Et n'oubliez pas que Lyon a partagé les points sur sa pelouse dans 50 % des cas depuis le début du championnat. Pour toutes ces raisons, je vous propose de vous couvrir avec le 1N et les deux équipes marquent pour espérer double la mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Lyon - Lens :

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.50)

Pari de folie : Lyon gagne et les deux équipes marquent (2.75)

Buteur : Toko-Ekambi (2.35)

MyMatch : 1N, les deux équipes marquent et Toko-Ekambi ou Paqueta buteur (2.45)

Les autres options :

Metz ne perd pas contre St Etienne et les deux équipes marquent (2.20)

Sochaux gagne à Nancy (2.25)

L'Atalanta bat la Lazio (1.90)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 16.93

