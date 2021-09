PRONOS PARIS RMC Les paris du 30 septembre sur Real Sociedad - Monaco - Ligue Europa

Notre pronostic: nul entre la Real Sociedad et Monaco (3.60)

Match délicat pour Monaco au Pays-Basque ! En effet, la Real Sociedad est deuxième de Liga (5 victoires, 1 nul et 1 défaite) après sept journées, à une seule longueur du Real Madrid. Les joueurs de San Sebastian ont certes battu le Rayo Vallecano, Levante et Elche à Anoeta mais ont dû concéder le nul dès que l'adversaire était d'un niveau supérieur, en l'occurrence le FC Séville. Si on imagine que Monaco est supérieur aux clubs espagnols ayant chuté sur la pelouse de la Real et surtout que ses derniers résultats (3-1 contre St Etienne et 3-1 à Clermont) prouvent que les hommes de Niko Kovac ont progressé après un début de saison complètement raté, on peut envisager que l'ASM ne revienne pas bredouille d'Espagne. Cela serait une bonne opération après la victoire face au Sturm Graz (1-0) lors de la première journée. Comme le duo d'attaque Ben Yedder/Volland a retrouvé son efficacité, on peut espérer que les Monégasques trompent au moins une fois la défense de la Real Sociedad, jusqu'ici très solide à domicile en championnat (1-0, 1-0, 0-0 et 1-0). Notez enfin que Mikel Oyarzabal vient d'inscrire cinq buts en sept matches de Liga et qu'il tire les penalties de son équipe. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le nul (3.60), voire le 1-1 (5.80).

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 35 %

Les autres pronostics sur Real Sociedad - Monaco:

Pari du jour: la Real Sociedad ne perd pas contre Monaco et moins de 2,5 buts dans le match (2.30)

Pari sûr: moins de 3,5 buts (1.30)

Buteur: Oyarzabal marque (2.65)

MyMatch: 1N, moins de 3,5 buts et Oyarzabal marque (4.60)

Les autres options:

Marseille bat Galatasaray et les deux équipes marquent (3.15)

Lyon bat Brondby, par au moins deux buts d'écart et Paqueta marque (2.80)

Nul entre Vitesse Arnhem et Rennes (3.50)

Nul entre la Sparta Prague et les Rangers (3.35)

Cote totale des cinq paris de folie: 372.29

Pariez sur Real Sociedad - Monaco ici