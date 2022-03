PRONOS PARIS RMC Les paris du 4 mars sur Lorient - Lyon – Ligue 1

Notre pronostic: Lyon ne perd pas à Lorient et moins de 2,5 buts dans le match (2.15)

Même si Lyon (10e) part nettement favori à Lorient (16e), il ne faut selon moi pas écarter la possibilité d’un match nul pour votre pari du jour. En effet, l’OL n’est que 16e au classement à l’extérieur mais la situation s’améliore puisque les hommes de Peter Bosz n’ont perdu qu’une seule fois lors de leurs six derniers déplacements (2-0 à Monaco). Les deux succès des Lyonnais hors de leurs bases les plus récents ont été enregistrés sur le même score: 1-0 à Montpellier en novembre et 1-0 à Troyes en janvier. Une victoire 1-0 de l’OL au Moustoir n’est, selon moi, pas à exclure car sur leurs six derniers matches à domicile, les Merlus se sont inclinés dans 50 % des cas : 2-0 face à Rennes et 1-0 contre Nantes et Montpellier. Je vous propose donc de vous couvrir avec le N2 et moins de 2,5 buts dans le match car n’oubliez pas que les Bretons ont tenu en échec le Paris-SG le 22 décembre (1-1).

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Lorient – Lyon:

Pari sûr : Lyon ne perd pas et moins de 4,5 buts dans le match (1.34)

Pari de folie : Lyon gagne 1-0 (6.50)

Buteur : Paqueta (3.15)

MyMatch : Lyon ne perd pas, Paqueta ou Dembélé marque et moins de 3,5 buts dans le match (2.85)

