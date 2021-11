PRONOS PARIS RMC Les paris du 4 novembre sur Lyon - Sparta Prague – Ligue Europa

Notre pronostic: Lyon bat le Sparta (1.40)

Quand le Sparta se déplace cette saison, le public tchèque se régale: il voit 4,8 buts de moyenne par rencontre. A l'aller à Prague, Lyon s'est imposé 4-3. Pour toutes ces raisons, on pourrait bien assister à une orgie de buts ce soir au Groupama Stadium et, bien sûr, plus en faveur de l'OL qui vient de remporter quatre de ses cinq derniers matches à domicile. Par ailleurs, les hommes de Bosz comptent trois succès en trois journées de Ligue Europa: à Glasgow, contre Brondby et en République Tchèque. Dans ces conditions, je ne vois pas comment les Gones pourraient laisser échapper une victoire qui les qualifierait pour les 1/16 de finale de la compétition. Enfin, Toko-Ekambi ayant marqué deux fois à Prague et restant sur une magnifique série de cinq buts en quatre rencontres, je vous conseille de lui faire une nouvelle fois confiance ce soir, surtout qu'il tire désormais les penalties sifflés en faveur de Lyon.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 80 %

Les autres pronostics sur Lyon - Sparta Prague:

Pari du jour : Lyon gagne et les deux équipes marquent (2.45)

Pari de folie : Lyon gagne 2-1/3-1/3-2/4-1 (3.25)

Buteur : Toko-Ekambi (2.15)

MyMatch : 1N, les deux équipes marquent, Toko-Ekambi ou Paqueta buteur (2.35)

Les autres options :

Marseille ne perd pas contre la Lazio (1.28)

Rennes bat Mura par au moins deux buts d'écart (1.38)

Monaco ne perd pas contre le PSV et + de 1,5 but dans le match (1.56)

La Real Sociedad bat Sturm Graz + de 1,5 but dans le match (1.31)

Le Maccabi Tel-Aviv bat HJK Helsinki (1.30)

Leicester bat le Spartak Moscou (1.28)

Tottenham bat Vitesse Arnhem (1.32)

Braga bat Ludogorets Razgrad (1.37)

AZ Alkmaar bat Cluj (1.37)

Cote totale pour les dix paris sûrs: 20.83

