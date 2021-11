PRONOS PARIS RMC Les paris du 4 novembre sur Marseille - Lazio – Ligue Europa

Notre pronostic: l'OM ne perd pas et moins de 2,5 buts dans le match (2.25)

En début de saison, il fallait systématiquement parier sur les deux équipes marquent lors des matches de Marseille mais la tendance s'est complètement inversée depuis un mois. Lors des sept dernières rencontres de l'OM, on a assisté à des buts de chaque côté seulement contre Lorient au Vélodrome (4-1) et à Troyes contre Nice (1-1). Six fois sur sept, le public a vu moins de 2,5 buts quand les Marseillais jouaient. Les matches contre Galatasaray, le PSG surtout à Rome contre la Lazio ont accouché d'un 0-0. Par ailleurs, les Olympiens n'ont plus connu la défaite depuis le 3 octobre à Lille (2-0). Comme les Italiens n'ont plus gagné en déplacement depuis leurs succès à Empoli fin août, on peut envisager un résultat positif pour l'OM devant son public. Pour toutes ces raisons, je vous propose le 1N avec moins de 2,5 buts dans le match pour espérer doubler votre mise de départ.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Marseille - Lazio:

Pari sûr : 1N (1.28)

Pari de folie : l'OM gagne par un but d'écart (3.70)

Buteur : Milik (2.60)

MyMatch : 1N, moins de 3,5 buts dans le match, Milik ou Payet buteur (3.05)

Les autres options :

Monaco ne perd pas contre le PSV et les deux équipes marquent (1.98)

Lyon bat le Sparta Prague et Toko-Ekambi marque (2.15)

L'Etoile Rouge bat Midtjylland (1.82)

Leverkusen bat le Betis (2.00)

Le PAOK bat Copenhague (2.20)

Cote totale pour les six paris du jour: 76.70

