PRONOS PARIS RMC Les paris du 4 novembre sur Monaco - PSV Eindhoven – Ligue Europa

Vainqueur 2-1 à Eindhoven à l'aller, Monaco sera qualifié pour les 1/16 de finale de la Ligue Europa en cas de succès ce soir contre le PSV. Sur ses trois derniers matches à Louis II, l'ASM a inscrit à chaque fois trois buts: 3-1 contre St Etienne et Montpellier et 3-0 face à Bordeaux. Sur leurs dix dernières rencontres, les Monégasques ont encaissé au moins un but dans 80 % des cas. Comme les Néerlandais jouent leur avenir européen ce soir en Principauté, je ne serai pas étonné qu'ils posent quelques problèmes à la défense de Monaco et puissent tromper Nübel au moins une fois... même s'ils sont restés muets (une première aux Pays-Bas), lors du choc Ajax - PSV (5-0) du 24 octobre. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer l'ASM vainqueur et les deux équipes marquent pour une magnifique cote de 3.55 !

Fiabilité : 35 %

Pari du jour : 1N et les deux équipes marquent (1.98)

Pari sûr : 1N et + de 1,5 buts dans le match (1.56)

Buteur : Ben Yedder (2.30)

MyMatch : 1N, les deux équipes marquent, Ben Yedder buteur (3.55)

