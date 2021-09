PRONOS PARIS RMC Les paris du 4 septembre sur Ukraine - France - Coupe du monde

Notre pronostic: l'Ukraine ne perd pas contre la France (2.25)

Difficile d'être optimiste pour les Bleus se soir à Kiev ! Après un Euro raté et une piètre prestation contre la Bosnie (1-1) mercredi soir à Strasbourg il me semble osé de parier sur un succès des champions du monde en titre. La France reste sur quatre matches sans victoire (100 % de nuls) et ne pourra pas compter sur ces deux meilleurs joueurs, Kylian Mbappé (blessé au mollet face aux Bosniens) et N'Golo Kanté. Par ailleurs, Didier Deschamps n'a pas beaucoup de solutions au poste d'arrière droit, Varane et surtout Kimpembé ne sont pas à leur meilleur niveau, Pogba est très irrégulier, Griezmann n'a pas retrouvé son niveau de la Coupe du monde, Coman n'est pas un buteur et Martial ne marque presque jamais en sélection. Enfin, les Bleus ont été tenus en échec (1-1) à l'aller et n'ont jamais gagné en Ukraine lors d'un match de compétition (une défaite et deux nuls). Pour toutes ces raisons, je ne vois pas les Tricolores s'imposer à Kiev. Je vous suggère donc 1N à 2.25.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Pari sûr: l'Ukraine marque au moins un but (1.62)

Pari de folie: match nul (4.00)

Buteur: Yarmolenko marque (4.20)

MyMatch: 1N et Yarmolenko ou Yaremtchuk marque (3.50)

L'Autriche gagne en Israël (2.20)

La Croatie gagne en Slovaquie (1.96)

Cote totale des trois paris du jour: 9.70

