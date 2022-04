PRONOS PARIS RMC Les paris du 5 avril sur Benfica - Liverpool - ¼ de finale de Ligue des champions

Notre pronostic: Liverpool s’impose sur la pelouse de Benfica et les deux équipes marquent (2.75)

Les Reds sont monstrueux en 2022 ! Vingt matches, seize victoires, trois nuls et une défaite à Anfield en 1/8 de finale retour de la Ligue des champions face à l’Inter (1-0) après avoir remporté le match aller à Milan (2-0). A l’extérieur, le bilan de Liverpool est tout simplement remarquable en 2022: sept succès et un nul à Chelsea ! En LDC, les hommes de Jürgen Klopp comptent quatre victoires en quatre déplacements : 5-1 à Porto, 3-2 à Madrid contre l’Atletico, 2-1 à San Siro face au Milan AC et 2-0 face à l’Inter en 1/8 de finale. Dans ces conditions, il me paraît logique de parier sur un succès anglais au Portugal (1.40). Mais comme les Reds n’ont réussi qu’un seul clean-sheet hors de leurs bases et que Benfica a toujours marqué cette saison au stade de la Luz, hormis face au Bayern (0-4), je vous propose de jouer Liverpool gagne et les deux équipes marquent (2.75). Enfin, il y a déjà eu deux ¼ de finale de C1 entre ces deux clubs et les Anglais se sont imposés à Lisbonne les deux fois avant de se qualifier pour les ½ finales.

Fiabilité : 50 %

