PRONOS PARIS RMC Les paris du 5 avril sur Man. City - Atletico - ¼ de finale de Ligue des champions

Notre pronostic: Manchester City bat l’Atletico de Madrid (1.35)

Le bilan de Manchester City, comme celui de Liverpool, est exceptionnel en 2022 : douze victoires, trois nuls et une défaite face à Tottenham. En phase de poule de la Ligue des champions, les Cityzens ont gagné tous leurs matches à domicile : 6-3 contre Leipzig, 4-1 face à Bruges et 2-1 contre le Paris-SG. Ils ont certes été tenus en échec devant leur public en 1/8 de finale retour par le Sporting (0-0), mais ils avaient fait le job lors du match aller à Lisbonne en s’imposant 5-0. Favori de la compétition avec Liverpool et devant le Bayern, Man. City a aussi logiquement les faveurs des bookmakers contre l’Atletico de Madrid. Si les Colchoneros se sont imposés à Milan et à Porto, leur voyage en Angleterre a été plus compliqué avec la défaite 2-0 à Liverpool en phase de poule. Et si les Anglais n’ont chuté qu’une seule fois cette année, les Espagnols comptent déjà quatre revers, contre Levante, Barcelone, la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao. Même si les hommes de Diego Simeone savent défendre, leur tâche s’annonce très difficile à l’Ethiad Stadium face à l’armada offensive de Pep Guardiola. Pour moi, la victoire des Cityzens ne fait guère de doute.

Fiabilité : 75 %

