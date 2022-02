PRONOS PARIS RMC Les paris du 5 février sur Monaco - Lyon – Ligue 1

Notre pronostic: Monaco ne perd pas contre Lyon et les deux équipes marquent (1.96)

Les Monaco – Lyon sont toujours indécis et très difficiles à pronostiquer mais je donnerais cette année un léger avant à l’ASM bien que l’OL vient de remporter trois matches de suite. En effet, Lyon (7e), voyage mal cette saison même si les hommes de Peter Bosz viennent de gagner à Montpellier et à Troyes sur le même score (1-0) et de partager les points à Lille (1-1) et à Bordeaux (2-2). Mais Monaco (8e) est invaincu sur son Rocher depuis le 11 septembre (défaite 2-0 face à Marseille). Depuis, les joueurs de la Principauté ont remporté huit matches pour trois nuls, toute compétition confondue. Je construirais donc mon pari autour du 1N, avec des buts de chaque côté. Et pour faire grimper la cote, j’ajouterais Ben Yedder buteur (voir la rubrique suivante) pour largement tripler la mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Monaco – Lyon:

Pari sûr : 1N (1.27)

Pari de folie : Monaco gagne et les deux équipes marquent (3.40)

Buteur : Ben Yedder (2.15)

MyMatch : 1N et les deux équipes marquent, Ben Yedder buteur (3.35)

