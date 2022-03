PRONOS PARIS RMC Les paris du 5 mars sur Nice – Paris-SG – Ligue 1

Notre pronostic: Nice tient le Paris-SG en échec (4.10)

En deux rencontres face à Nice (3e), le Paris-SG (1e) n’a pas réussi à inscrire le moindre but au Parc des Princes : 0-0 en championnat et 0-0 en Coupe de France suivi d’une élimination au tirs au but. Et Kylian Mbappé, le Parisien le plus efficace, était présent. Ce soir, ce ne sera pas le cas car le meilleur buteur de Ligue 1 est suspendu pour le déplacement sur la Côte d’Azur. Même si les Aiglons prennent plus de points à l’extérieur qu’à domicile, cette rencontre a tout du piège pour le PSG. En effet, quatre jours plus tard, Paris jouera son 1/8 de finale retour de Ligue des champions à Madrid face au Real. Un match bien plus important pour les hommes de Mauricio Pochettino. Dans ces conditions, je vous propose de parier sur un score de parité pour espérer quadrupler votre mise de départ.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Nice – Paris-SG:

Pari sûr : moins de 3,5 buts (1.43)

Pari du jour : Nice ne perd pas (1.98)

Buteur : Gouiri (3.45)

MyMatch : 1N, moins de 3,5 buts et Gouiri ou Neymar buteur (6.00)

Les autres paris de folie :

Lens bat Brest et les deux équipes marquent (3.20)

Le Paris FC gagne à Nîmes par un but d’écart (3.75)

Ajaccio gagne à Niort par un but d’écart (3.70)

Nul entre Cagliari et la Lazio (3.45)

Nul entre la Roma et l’Atalanta (3.45)

Nul entre Aston Villa et Southampton (3.45)

Cote totale pour les sept paris de folie: 7475.22

