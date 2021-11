PRONOS PARIS RMC Les paris du 5 novembre sur Lens - Troyes – Ligue 1

Notre pronostic: Lens bat Troyes (1.60)

Envisager la victoire du 4e de Ligue 1 à domicile contre le 14e n'a rien d'incongru surtout que Lens s'est imposé contre Lille (1-0), Reims (2-0) et Metz (4-1) lors de ses quatre dernières rencontres à Félix-Bollaert. Hormis l'accident face à Strasbourg (0-1), le bilan est plutôt bon. Traditionnellement le RCL réussit bien contre l'ESTAC: 80 % de victoires sur les dix dernières confrontations dans le Pas-de-Calais et aucune défaite. Même si Troyes a gagné deux fois en déplacement depuis le début de la compétition, c'était à Reims (17e) et à Metz (19e). Chez un candidat à l'Europe, révélation de cette saison, la tâche des Aubois s'annonce beaucoup plus compliquée. Je vous propose donc de faire confiance aux "Sang et Or" devant leur public.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 65 %

Les autres pronostics sur Lens - Troyes:

Pari du jour : Lens gagne et plus de 1,5 but dans le match (1.80)

Pari de folie : Lens gagne par un but d'écart (3.30)

Buteur : Kalimuendo (2.70)

MyMatch : 1N, les deux équipes marquent et Kalimuendo buteur (2.90)

