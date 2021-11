PRONOS PARIS RMC Les paris du 6 novembre sur Lille - Angers – Ligue 1

Notre pronostic: Lille bat Angers et plus de 1,5 but dans le match (2.00)

Reboosté par sa victoire à Séville (2-1) qui lui permet de rêver à une qualification pour les 1/8 de finale de la Ligue des champions, le LOSC accueille Angers, un adversaire coriace qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison en déplacement, au Parc des Princes contre le Paris-SG (2-1 en toute fin de rencontre). Même si le SCO réussit souvent à Lille, je suis convaincu que les champions de France en titre seront capables d'arracher un succès face aux Angevins. Sur ce qu'ils viennent de montrer à Paris (défaite 2-1 non méritée) puis à Séville, et grâce à l'efficacité de leur attaquant canadien Jonathan Davis (voir la rubrique buteur du jour), j'ai l'impression que leur saison est enfin lancée et qu'ils pourraient enchaîner cet après-midi. Et comme Angers a toujours marqué à l'extérieur, le public de Pierre Mauroy ne devrait pas s'ennuyer. Alors banco sur le LOSC avec plus de 1,5 but dans le match pour essayer de doubler la mise !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Lille - Angers:

Pari sûr : Lille ne perd pas et + de 1,5 buts dans le match (1.49)

Pari de folie : Lille gagne et David marque (2.95)

Buteur : David (2.50)

MyMatch : Nul à la mi-temps, 1N et David marque (6.50)

Les autres options :

Le PSG gagne à Bordeaux et Mbappé marque (1.90)

Sochaux bat Nîmes (1.86)

Auxerre bat Pau (1.86)

Ajaccio bat Dijon (2.10)

Le Havre bat Valenciennes (2.06)

Cote totale pour les six paris du jour: 5.49

