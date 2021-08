PRONOS PARIS RMC Les paris du 7 août sur Troyes - Paris-SG - Ligue 1

Notre pronostic: le Paris-SG gagne à Troyes et Mauro Icardi marque (2.10)

Même si tous les internationaux du Paris-Saint-Germain sont rentrés de vacances, certains, comme Neymar, Marquinhos, Di Maria, Paredes, Verratti, Sarabia ou encore Donnarumma se seront pas opérationnels ce soir chez le champion de Ligue 2 troyen. Mais avec une attaque Mbappé/Icardi/Draxler, soutenue par Wijnaldum, Danilo et Gueye au milieu de terrain, le PSG a largement les armes pour prendre les trois points sur la pelouse du promu. Seulement deux recrues devraient être titulaires dans l'Aube: l'international néerlandais en provenance de Liverpool et Hakimi au poste d'arrière-droit. Icardi et Mbappé, décidés à frapper fort d'entrée, risquent de mettre le feu dans la défense troyenne. Je vous propose donc de parier sur la victoire parisienne à Troyes, avec pourquoi des buts de ces deux attaquants, avec une petite préférence pour l'Argentin, déjà décisif lors de la préparation du grand favori pour le titre.

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Troyes - Paris-SG:

Pari sûr: le PSG gagne à Troyes (1.30)

Pari de folie: le PSG marque sur penalty (3.00)

Buteur du jour: Mbappé marque (1.86)

MyMatch: le PSG gagne, Mbappé et Icardi marquent (3.65)

